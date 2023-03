“Niet meer kansen gekregen dan een andere kandidaat”: Gilles De Coster over deelname van Matteo Simoni aan ‘De mol’

TV RECENSIE. ‘Dansaert­vla­min­gen’: “De Instagram­pa­gi­na is helaas grappiger dan de tv-reeks”

Op de Instagrampagina ‘Dansaertvlamingen’ lacht Sara Leemans al enkele jaren met hippe stedelingen die op een bakfiets door de stad zoeven en in elk restaurant verontwaardigd hun geduld verliezen als er minder dan twee vegan opties op de kaart prijken. Met succes, zo getuigt het aantal volgers, dat intussen de kaap van 70.000 voorbij is. Een tv-versie kon dan ook niet langer uitblijven. Is de sketch-show, die te bekijken is op Streamz, even hilarisch als de Instagrampagina? Bram De Brabander zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.