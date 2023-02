Niet in ‘Familie’ te zien, maar wel in dit boek verklapt: dit is het geheime ingrediënt van het magische stoofvlees van de Bomma

TVIn ‘Familie’ stond de voorbije weken het lekkerste stoofvlees van de wereld centraal: dat van de Bomma. Of beter: het geheime ingrediënt dat Anna gebruikt om haar gerecht te pimpen en zijn unieke smaak te geven. Louise kreeg het recept ingefluisterd, maar kreeg de onthulling niet te horen. Dat leidde op sociale media tot nogal wat gemor en wrevel. Onnodig, want het geheim werd op een andere manier verklapt.

Op het studentenkot van Louise (Charlotte Sieben), Jelle (Maarten Cop) en Brahim (Amine Boujouh) arriveerde vorige maand een nieuwe bewoner: Freek (Danny Dorland). Een lastpak, want de Nederlander heeft niet alleen een grote bek en hoge zelfdunk, maar vooral een irritant karakter. Hij trekt zich niks aan van zijn co-housers en lapte alle leefregels aan zijn laars. Vooral zijn geluidsoverlast en gebrek aan netheid in de keuken storen Louise en haar medestudenten. Vandaar dat er werd besloten om een kotkoning aan te stellen, die iedereen tot de orde kon roepen. De verkiezing bestond uit een battle met meerdere proeven. Eén van de onderdelen was: stoofvlees bereiden. En toen verscheen de Bomma in the picture.

KIJK. De Bomma bracht een kookboek met de favoriete recepten van de ‘Familie’-acteurs uit

Legendarisch

Al 32 seizoenen is het stoofvlees van de Bomma een running gag in ‘Familie’. Volgens alle Van den Bossches is dat met voorsprong het lekkerste draadjesvlees van de wereld, maar de mater familias wilde haar recept nooit prijsgeven. Of toch niet helemaal, want ze hield altijd één ingrediënt geheim, dat zij alleen kende en enkel in de kookpot deed, als iedereen uit de keuken was. De kijker weet dat het stoofvlees van Anna legendarisch is. Logisch, dus dat Louise graag het recept van de Bomma wilde om er de battle op haar kot mee te winnen. En zo gebeurde ook. De Bomma kwam in hoogst eigen persoon naar het kot afgezakt, waar ze Louise in alle discretie het geheime ingrediënt verklapte. Maar wel op zo’n manier, dat de kijker het niet te horen of te zien kreeg. En dat was duidelijk niet naar de zin van heel wat kijkers op hun fansites.

‘Waarom mogen wij dat ingrediënt niet weten’, schreef een ontgoochelde kijker.

‘Ja, waarom wordt daar nu zo mysterieus rond gedaan’, vulde een ander aan.

‘Heel de tijd de spanning opbouwen en dan niks zeggen: wat een vervelende afknapper’, vond een soapfan.

‘Ik ben niet alleen nieuwsgierig, maar ook boos’, was ook een reactie.

Volledig scherm Familie - het stoofvlees van de bomma © vtm

Boosheid

‘Die boosheid is nergens voor nodig’, reageerden dan weer enkele andere kijkers. Zij kenden het geheim van de Bomma immers al een hele tijd. Niet dat dat ze dat in een vroegere aflevering hadden geleerd, nee, ze hadden het gewoon gelezen in een feestboek. ‘Het kookboek van de Bomma’ verscheen vorig jaar in april naar aanleiding van de 95ste verjaardag van de Bomma. Er staan 60 gerechten in, die werden uitgekozen door de verschillende ‘Familie’-personages. Elk gerecht wordt door hen ook ingeleid met een persoonlijk verhaal.

“Dit zijn de lievelingsgerechten van de Van den Bossches, vrienden en collega’s”, schrijft de Bomma in het boek. “Maar dit zijn niet gewoon wat recepten bijeen. Het zijn ons mooiste momenten en herinneringen samen in één boek. Ieder die me nauw aan het hart ligt, heeft zijn of haar favoriete gerecht hier achtergelaten. Een schoner cadeau kon ik mij niet wensen.”

Moeder zaliger

Zo haalt Albert (Ray Verhaeghe) herinneringen op met een klassieker van zijn moeder zaliger en maakt Raven (Aaron Blommaert) een snelle Poké bowl, terwijl Benny (Roel Vanderstukken) voor een vettige hotdog gaat. Lars (Kürt Rogiers) houdt het op Latke en gravlax van zalm in whisky met veenbessen, gepekelde rode biet en een mieriksworteldip.

Op pagina 68 komt de Bomma zelf aan de beurt: “Dit is het ideale moment om het geheim ingrediënt van mijn stoofvlees uit de doeken te doen. Het feit dat ik vroeger grapte dat ik een geheim ingrediënt had, is een beetje zijn eigen leven gaan leiden. Maar dat vond ik des te leuker. Het mysterie errond maakte de eetpartijen des te magischer. Let op, ge moet niet verwachten dat ge van uw stoel gaat vallen. Het grote geheim is een doodgewoon stukje pure chocolade. Maar toch vooral ook een vleugje magie.”

Volledig scherm Familie - het stoofvlees van de bomma © vtm

De andere, niet zo geheime ingrediënten van het stoofvlees van de Bomma, staan ook in het boek en zijn: 3 uien, 1,8 kg stoofvlees, peper, zeezout, verse hoeveboter, 2 à 3 flesjes bruin bier, scheutje runderfond, 3 laurierblaadjes, 3 takjes tijm, 3 takjes verse rozemarijn, dikke snede wit brood zonder korst, 2 el pittige mosterd, stukje peperkoek en dus ook 40 gr pure chocolade 80%.

Benieuwd naar hoe het stoofvlees perfect moet bereid worden? Check ‘Het kookboek van de Bomma’ in de boekhandel.

Volledig scherm Familie - het stoofvlees van de bomma © vtm

