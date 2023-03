Niet alleen Will Smith moest eraan geloven: Chris Rock haalt in comedyshow ook uit naar Meghan Markle

TV“Ze lijkt mij een lieve vrouw, maar ze klaagt wel veel.” Chris Rock (58) had duidelijk nog een eitje te pellen met Meghan Markle in zijn Netflixshow ‘Chris Rock: Selective Outrage’. Daarnaast haalde de Amerikaanse komiek in zijn nieuwe comedyshow ook uit naar de rest van de koninklijke familie.

In het onderdeel over Meghan Markle zei Chris Rock onder meer dat “veel mensen graag de rol van slachtoffer op zich nemen”. Al wil dat volgens de Amerikaanse komiek niet per se zeggen dat je ook effectief een slachtoffer bent. “Soms is het gewoon gedoe met je schoonouders.” Hij vervolgt: “Ik had zoiets van: waar heeft zij het nu over?” Vervolgens begon de komiek over het Oprah-interview van prins Harry en Meghan Markle. Deze laatste vertelde destijds dat ze van iemand uit de koninklijke familie de vraag had gekregen hoe donker de huidskleur van haar toen nog ongeboren zoontje Archie zou zijn. “Dat is niet racistisch”, stelt Rock nu. “Alle zwarte mensen willen weten hoe donker de huidskleur van hun kindje zal zijn. We kijken zelfs achter hun oren.”

“Meghan is een lieve vrouw, maar ze klaagt wel veel. Heeft ze op vlak van huidskleur niet de lotto gewonnen?” Hij vervolgt: “Als je zwart bent en je wil geaccepteerd worden door je witte schoonouders, dan moet je met een Kardashian trouwen”, aldus de komiek. “Zij aanvaarden iedereen. Kris Jenner lijkt wel het vrijheidsbeeld.”

Volgens Rock is Markle dan wel niet het slachtoffer geworden van racisme, maar dat heeft de Amerikaanse komiek niet tegengehouden om de Britse koninklijke familie zelf racisten te noemen. “Zij hebben in slavernij geïnvesteerd alsof het ‘Shark Tank’ was”, klonk het verder nog bij de komiek. “Ze hebben kolonialisme uitgevonden. Als er iemand racistisch is, dan zijn zij het wel. Dat Meghan Markle tijdens haar Oprah-interview beweerde dat ze geen idee had hoe racistisch de Britse royals waren, kon er bij Rock dan ook niet in. “Het is de koninklijke familie. Heeft ze hen ooit al eens opgezocht op Google? Hoe is het zelfs mogelijk dat ze zoiets zegt?”

De 58-jarige komiek heeft ook het Oscarincident uitvoerig bespreken in zijn nieuwe comedy-special. “Mensen vragen zich af of de klap pijn deed. Welnu, het doet nog steeds pijn! Ik heb sindsdien het nummer ‘Summertime’ in mijn oren”, grapte Rock, verwijzend naar de single van Smith uit 1991. “Ik nam die hit als (Manny) Pacquiao (Filipijnse profbokser, red.)”, pochte hij onder luid gejuich van het publiek.

In een knipoog naar de titel van de show beschuldigde de komiek Smith ook van “selectieve verontwaardiging”. De klap had volgens Rock meer te maken met de relatieproblemen van Smith en zijn vrouw dan met zijn Oscar-grap. Vervolgens vertelde de komiek dat hij naar het slavernijdrama ‘Emancipation’ had gekeken puur om Will Smith te horen ‘gillen’ terwijl hij wordt geslagen. “Tijdens het kijken riep ik ‘sla hem opnieuw’ en ‘je hebt nog een plek gemist’.” Met een ‘mic drop’-moment beëindigde Rock de special door in te gaan op de vraag waarom hij er na de klap van Smith voor koos om niet terug te vechten. “Ik heb ouders! Omdat ik goed ben opgevoed”, zei Rock. “En weet je wat mijn ouders me hebben geleerd? Vecht niet waar witte mensen bij zijn.”

