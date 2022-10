“Niemand komt aan mijn Suske”: liefdesrivalen Frank en Dirk gaan met elkaar op de vuist in ‘Thuis’

TVHet zat er al een tijdje aan te komen en donderdag was het dan eindelijk ook zover: in ‘Thuis’ gingen Frank en zijn liefdesrivaal Dirk met elkaar op de vuist. Simonne was de inzet. Volgens een poll bij soapkijkers lijkt een breuk bij het oerkoppel Frank & Simonne nu toch echt onafwendbaar.

Donkere wolken

Er hingen al een tijd donkere wolken boven het huwelijk van Frank Bomans (Pol Goossens) en zijn Simonneke (Marleen Merckx). Suske, zoals Frank zijn eega graag liefdevol noemt, biechtte vorig seizoen op dat ze op een cruise een flirt had beleefd met ene Dirk (Ron Cornet). Frank ontstak daarop in een ferme woede en stuurde zelfs aan op een breuk. Simonne was zo overdonderd dat ze haar koffers wilde pakken om te verhuizen naar haar dochter Kaat in Finland. Ver weg van Frank ook om elders een nieuw leven op te bouwen. In de seizoensfinale vlak voor de zomer vielen de twee elkaar op de valreep toch nog in de armen en beloofden ze voor elkaar te kiezen en voortaan altijd eerlijk tegen elkaar te zijn.

Belofte

Die belofte kon Simonne de voorbije weken niet waarmaken. Toen Dirk onlangs plots weer opdook in haar leven, verzweeg ze dat voor Frank. De cruisemedewerker vertelde haar dat hij ondertussen met pensioen is en in de buurt was om de erfenis van zijn overleden tante te regelen. Die liet hem vlak bij de Withoeve een huis na. Dirk logeert tijdelijk in de Withoeve, maar kreeg het zo naar zijn zin, dat hij zich in de buurt van de Dreef wil vestigen. Om een nieuw leven te beginnen, maar wellicht ook om zijn gevoelens en die van Simonne een nieuwe kans te geven. Maar zo drijft hij de hele liefdeshistorie natuurlijk wel op de spits.

Wat donderdag resulteerde in een clash tussen de twee liefdesrivalen. Aangezien Frank ook wel eens in de Withoeve passeert, was die onafwendbaar. Frank ontmoette de ‘charmante’ man eerder al, maar had toen niet door dat hij ‘den Dirk van de cruise’ was. Toen dat donderdag wel tot hem doordrong, snelde hij naar de Withoeve. Met één vuistslag mepte hij zijn liefdesrivaal een bloedneus, terwijl hij woest uitriep: “Niemand komt aan mijn Suske!” Dirk moet de boodschap nu wel begrepen hebben.

Verborgen hint

Of is dit gevecht slechts het begin van een hele saga? Dat lijkt meer het geval, want Dirk is niet alleen weer in het verhaal opgedoken, maar deze keer ook in de begingeneriek. En dat is doorgaans dé verborgen hint van de tv-makers dat een personage nog een hele tijd in de reeks zal meedraaien en voor actie zal zorgen. En dat betekent in dit geval: voor een explosieve driehoeksverhouding.

“De aanwezigheid van Dirk in de begingeneriek wil inderdaad zeggen dat hij nog een tijd zal meedraaien in de reeks en dat het huwelijk van Frank en Simonne nog serieus op de proef zal gesteld worden”, aldus ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Of het gevecht van Frank met Dirk door de kijkers even iconisch zal worden ervaren als destijds het ‘sacochengevecht’ van Marianne en Rosa? Dat moet nog blijken. We verwachten eerder van niet, omdat de vertelling nu anders is. Het gaat deze keer om slechts één vuistslag en een heel korte confrontatie. Bij Rosa en Marianne ging het destijds om een vrij lang getrek en geduw. Weliswaar zonder echte slagen en ook zonder sacochen. Ook al is blijft het in de herinnering van velen wel een ‘sacochengevecht’. (lacht) In het verleden zijn er in ‘Thuis’ al wel meer en ook hardere meppen uitgedeeld. Al kunnen we ons wel voorstellen dat de uitroep ‘Niemand komt aan mijn Suske’ wel voor eeuwig in ieders geheugen zal blijven staan.”

De podcast ‘Heimwee naar huis’ organiseerde een mini-poll bij de ‘Thuis’-kijkers. De absolute meerderheid (93 procent) denkt dat het huwelijksgeluk van Frank en Simonne binnenkort helemaal en definitief uit elkaar spat. Eigen schuld, Simonne.

