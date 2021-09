“Niemand had gezegd dat die pil 72 uur zou blijven werken”: Xander De Rycke over Viagra, corona en Center Parcs

Na drie golven, twee lockdowns en een gigantisch aandachtstekort is Xander De Rycke weer helemaal klaar om zijn gedachten met het publiek te delen. In ‘Uitgerust & Immuun’ vertelt de komiek over zijn ervaringen tijdens de coronapandemie en de lockdowns in ons land. “Ik heb de show vorige zomer geschreven en toen sloeg ‘Uitgerust’ op het feit dat ik vier maanden niet had mogen werken. ‘Immuun’ verwees naar het feit dat ik corona gekregen heb in de eerste golf en dus antistoffen had.” Dat de titel van de voorstelling ondertussen al wat verjaard is, beseft Xander maar al te goed. “Naarmate het jaar vorderde, was ik al lang niet meer uitgerust en ook al lang niet meer immuun, want die stoffen verdwijnen uit uw systeem. Tegen dat ik weer op het podium mocht staan in juni 2021, had ik de show beter hertiteld naar ‘Vermoeid & Vatbaar’.”