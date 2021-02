Niels Destadsbader verklapt geheimpje in ‘The Voice’: “Max Colombie kwam ooit voor ons auditie doen”

MuziekWie weet was het ooit wel ‘Colombie en Destadsbader’ geweest, want in de derde aflevering van ‘The Voice’ doet Niels wel een heel verrassende onthulling vanavond. Zo kwam Max Colombie van ‘Oscar And The Wolf’ ooit auditie doen bij hem. “Maar volgens ons was hij het toch niet helemaal.”

Soms komt een groot talent niet altijd op het goede moment naar boven en daar kan Niels Destadsbader van mee spreken. “Wij waren jaren geleden op zoek naar een tweede zanger om samen met mij te zingen. Max Colombie, nu bekend van Oscar And The Wolf, kwam auditie doen en volgens ons was het dat toch niet helemaal. Een paar jaar later stonden wij op Pukkelpop en kwam hij daar optreden en dan denk je: ja, dat is ‘m!” Gelukkig voor de kandidaten is er in ‘The Voice’ dit seizoen Laura Tesoro die goede kandidaten waarvoor niet gedraaid is toch kan oppikken naar de volgende ronde. “Voor zo’n kandidaten is Laura een zege”, vertelt Koen Wauters.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Max Colombie van Oscar And The Wolf deed ooit auditie bij Niels Destadsbader. © RV / Marie Wynants

Billie Eilish

Vanavond zijn we alweer toe aan de derde ronde blind auditions, en daarbij valt vooral... Billie Eilish op. Zij is dit seizoen de meest gecoverde artiest. Vanavond is te zien hoe drie kandidaten op rij hun kans wagen met een nummer van haar. Sommige coverversies eren de stijl van het originele nummer, terwijl andere kandidaten er hun eigen ding mee hebben gedaan. Wie kan met zijn versie de coaches - Niels Destadsbader, Koen Wauters, Natalia, Tourist LeMC en vijfde coach Laura Tesoro - overtuigen?

Lees verder onder de video

Deze talenten zingen de pannen van het dak in de derde Blind Auditions:

Laura (20, Sint-Katelijne-Waver). Begon te zingen op haar 11 jaar en wil haar zelfvertrouwen opkrikken met haar deelname. Ze koos voor het nummer ‘Watch’ van Billie Eilish.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Laura Duymelinck © vtm

Joran (23, Deurne). Is vlogger in zijn vrije tijd en gaat tijdens zijn video’s op zoek naar een nieuwe hobby. Ook hij brengt een nummer van Billie Eilish: ‘Idontwannabeyouanymore’.

Thomas (25, Lanaken). Werkt parttime als kinesist om daarnaast nog veel met muziek bezig te kunnen zijn. Zingen is zijn passie, maar ook een uitlaatklep. De derde kandidaat op rij met een nummer van Billie Eilish brengt ‘Bad Guy’.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Thomas Vankriekelsvenne © VTM

Anna (19, Dilsen-Stokkem). Deze Italiaanse Limburgse heeft al eens meegedaan aan ‘The Voice Kids’ en kwam toen in het team van Natalia terecht. Ze draagt haar auditie op aan een overleden tante die voor haar een tweede mama was: ‘Don’t Worry About Me’ van Frances.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Anna Monaco © DPG Media

Yelle (21, Roosdaal). Naast zingen wil hij graag heel Vlaanderen rondgewandeld hebben. Hij is grote fan van country-muziek en waagt zijn kans met ‘Folsom Prison Blues’ van Johnny Cash.

Lotte (20, Kalmthout). Studeert Media & Entertainment en heeft al meegedaan in de musical Annie, waar ze de hoofdrol kreeg. Drukken de coaches af voor haar versie van ‘A Million Dreams’ van P!nk?

Louise (23, Ternat). Ze is verzot op bakken en zingen. Ze wil vooral creatief bezig zijn en houdt van het blues- en jazz genre. Ze brengt haar eigen jazzy-versie van ‘Finesse’ een nummer van Bruno Mars.

Annelies (23, Oudenaarde) en Margot (23, Desselgem) zijn goede vriendinnen en studeren beide psychologie. Annelies schreef Margot in en ze wagen elk apart hun kans. Annelies brengt ‘Hotline Bling’ van Drake en Margot doet mee met ‘Lost Without You’ van Freya Riding.

Nanou (23, Sint-Katelijne-Waver). Heeft de muziekmicrobe te pakken gekregen via haar papa’s kant. De laatste jaren maakt ze samen muziek met haar papa als straatmuzikanten. Ze probeert de coaches in te pakken met ‘I’m Not The Only One’ van Sam Smith.

Gwen (25, Arendonk). Is boekhouder en krijgt een verrassingsbezoekje op haar werk met een wel heel leuke boodschap… Ze waagt haar kans met ‘100 Days, 100 Nights’ van Sharon Jones & The Dap-Kings.

Reinier (44, Pelt). Wil vooral andere mensen vrolijk maken met zijn muziek. Tijdens zijn auditie begeleidt hij zichzelf op de gitaar met het nummer ‘Heart Of Gold’ van Neil Young.

Voor wie de voorbije weken verbaasd was over het vele volk in de Voice-tv-studio: de opnames van The Blind Auditions en The Knock-Outs van The Voice van Vlaanderen vonden plaats voor de coronapandemie uitbrak.

VTM, om 20.40 uur. Het traject van Laura’s team in ‘The Voice Comeback Stage’ om 22.30 op VTM GO.

Lees ook