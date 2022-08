Niels Destadsbader en Dieter Coppens uit de kleren voor het goede doel: zo ziet het najaar van VRT eruit

‘For one Night only: He-le-maal naakt’

‘For one Night only: He-le-maal naakt’ is de werktitel van het programma en daarin gaan acht ‘BVM’s’, Bekende Vlaamse Mannen, uit de kleren voor een stripteaseact à la ‘The Full Monty’. Net als in de film waagt het achttal zich aan een gedurfde stripact op het beroemde ‘You Can Leave Your Hat On’, van Joe Cocker. Onder meer publiekslievelingen Niels Destadsbader en Dieter Coppens doen dat op vraag van Eén om prostaat- en teelbalkanker onder de aandacht te brengen. Dat zijn twee van de meest voorkomende kankers bij mannen, maar er heerst nog steeds een taboe over.