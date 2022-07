Niels Destadsbader als publieksopwarmer bij ‘Zomerhit’, met zijn eigen hits

Het tweede seizoen van ‘Fate: The Winx Saga’ verschijnt in september op Netflix

Het vervolg van ‘Fate: The Winx Saga’ verschijnt in september op Netflix. In een nieuwe teaser maakte de streamingsdienst het heuglijke nieuws zelf bekend. September klinkt bij de fans als muziek in de oren, want dat is vroeger dan verwacht.

