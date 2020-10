Nicole Kidman bevestigt: “Derde seizoen ‘Big Little Lies’ is op komst”

‘Big Little Lies’-schrijf­ster: “Lezeressen komen me vertellen dat mijn boek hen moed gaf om uit foute relatie te stappen”

28 juli Zeg niet zomaar ‘chicklit’ of thriller tegen de pageturners van Liane Moriarty (53). Grote literatuurprijzen heeft ze niet op haar palmares staan, maar weinig anderen schrijven vandaag zo vlijmscherp, geestig en met zoveel sympathie over vrouwenlevens als deze Australische bestsellerkoningin. Mét positieve boodschap bovendien. “Dat we het liefst van al elkaars ogen uitkrabben is een cliché. In essentie zijn we allemaal op zoek naar vriendschap in plaats van rivaliteit.”