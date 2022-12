Nicolas De Bruyn uit ‘The Sky is the Limit’ komt van heel ver: “Ik heb jarenlang in mijn kantoor geslapen”

TV KIJK. Jens Dendoncker deelt gênant verhaal in ‘Even goeie vrienden’: “Ik vroeg de tandarts of ik mijn masker moest opzetten”

Dinsdagavond in ‘Even goeie vrienden’ nemen Liesa Naert en Francesco Planckaert het op tegen Hakim Chatar en Isabelle Van Hecke. Doorheen de quiz komen de kandidaten heel wat verhalen tegen van mensen die wel al eens iets doms of gênants hebben gedaan. Maar presentator Jens Dendoncker spant toch de kroon. Zo vertelt hij dat hij laatst bij de tandarts vroeg of hij zijn mondmasker moest opzetten, daar de arts dat ook deed. “Nee, want anders raak ik niet meer in je mondje, hè jongen.” In bovenstaande video is te zien hoe Jens daarop reageerde.

29 november