Nicolas Caeyers interviewt feestvierend Vlaanderen in ‘We Like To Party’

TVDe muziek mag weer op de luidste stand, de mondmaskers mogen af en de dansbenen worden losgegooid. Na maanden stilstand komt het nachtleven weer op gang. Reden genoeg om het programma ‘We Like To Party’ van onder het stof te halen. Host Nicolas Caeyers duikt het nachtleven in en komt terug met feestreportages, die vanaf dinsdag 22 februari elke week exclusief te bekijken zijn via VTM GO .

Nicolas trekt naar feestjes in Vlaanderen waar hij de sfeer opsnuift, babbels doet met de nachtbrakers en feestend Vlaanderen zelfs onderwerpt aan enkele opdrachten. In de terugkerende rubriek ‘Wat is de kans’ worden twee vrienden uitgedaagd om een challenge te bedenken. Als ze nadien hetzelfde cijfer tussen 1 en 5 kiezen, hebben ze prijs en moeten ze de zelfbedachte challenge ook effectief uitvoeren. Daarnaast gaat Nicolas elke week op zoek naar drie vrijwilligers die met een papieren zak over hun hoofd hun beste openingszin willen bovenhalen om iemand te verleiden. Tot slot probeert Nicolas enkele sappige bekentenissen voor de camera los te weken.

We Like To Party

“Nu we eindelijk terug mogen dansen en feesten ben ik wel eens benieuwd hoe uitgelaten de feestmakers precies zijn”, vertelt Nicolas. “Het wordt een mix van droge humor, interessante verhalen en de retro-look en -feel van vroeger. Regi heeft trouwens de legendarische jingles voor het programma destijds gemaakt en is die speciaal voor ons opnieuw gaan opzoeken. Party people, here I come!”

In de eerste aflevering van ‘We Like To Party’, nu dinsdag 22 februari om 18 uur op VTM GO, zet Nicolas meteen de toon. Hij trekt naar de studentenbuurt in de Gentse Overpoortstraat en gaat ook in het centrum van Leuven een pintje pakken. Vanaf 3 maart is er elke donderdag om 18 uur een nieuwe aflevering te zien.

