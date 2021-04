Nick onthult ‘Big Brother’-geheimpje: “Betrapt tijdens masturberen”

‘Big Brother’-finalist Nick was te gast in ‘De Cooke en Verhulst Show’. Hij vertelde over zijn tijd in het huis én over de seksuele spanningen daar. Of er afspraken gemaakt waren met de productie, wilde James weten. “Dan moesten allebei de duimpjes omhoog", zei Nick. “Maar er zijn ook een paar bewoners die ‘flosjke trek’ gingen doen op het toilet.” Eén van die kandidaten was Michel. “Ik heb hem betrapt", lachte Nick. “Ik kwam aan in de voorraadkamer en zag Michel buitenkomen, met zo’n ‘koppeke’. Ik dacht: ‘Ah ja!’”