Nick is de nieuwe huismeester in ‘Big Brother’

TV Arno bijt de spits af op nieuwe cultuurzen­der Podium 19

14 januari De cultuurwereld blijft door de coronacrisis nog even op slot, maar vanaf donderdag 21 januari kunnen we wel genieten van concerten, theater en dans op het nieuwe tv-kanaal Podium 19. Arno mag de spits afbijten met z’n optreden in de AB begin vorig jaar.