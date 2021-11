Nick en Christophe uit ‘Blind Getrouwd’ testen hun gaydar: “Was echt vreselijk moeilijk”

TV Al in 24 landen op nummer één: Zuid-Koreaanse serie ‘Hellbound’ is de nieuwe ‘Squid Game’

De nieuwe Zuid-Koreaanse fantasy-horrorserie ‘Hellbound’ van Netflix is in één nacht tijd een wereldwijd fenomeen geworden. Daardoor ziet het ernaar uit dat ‘Hellbound’ zijn voorganger ‘Squid Game’ van de troon heeft gestoten als meest bekeken Zuid-Koreaanse tv-show van de maand. Volgens FlixPatrol had de serie slechts één dag nodig om de populairste show van het moment te worden in 24 verschillende landen, waaronder Korea, Hongkong, Mexico en Saoedi-Arabië. Ook in ons land staat de nieuwe reeks op de eerste plek in de Netflix Top 10.

