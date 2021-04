'New look' Mathias Coppens maakt debuut als quizpresentator: "Afgeschoren haar is uit de hand gelopen grap van mijn zoontje"

Een coup van de broertjes Coppens vanavond op VTM. De jongste opent in primetime met het relaas van zijn emigratie naar Zweden, de oudste breit daar vanaf vandaag een speelse quiz aan. Voor Mathias is het de allereerste keer als quizpresentator, en daarvoor onderging hij zowaar een kleine metamor-fose. "Mijn afgeschoren haar is een uit de hand gelopen grapje van mijn zoontje Marcel (12 jaar, red.)", legt Mathias uit. "Het was voor een TikTok-filmpje. Maar toen ik later mijn haar terug wilde laten groeien, bleek het niet meer zoals vroeger terug te komen. Een familietrekje, hè. (lacht) Superkort is nu in feite het best voor mij."

En ook de bril van Mathias heeft met de leeftijd te maken. "De autocue lezen ging echt moeilijker, dus vandaar. En het pak... dat vind ik er gewoon bijhoren als presentator van een quiz. Uit respect voor de kandidaten, én het ziet er stijlvoller uit. Al heb ik mezelf ter voorbereiding eerlijk gezegd ook op regime gezet. Ik wilde absoluut vermijden dat er in beeld een pensje over die broeksriem kwam. (lacht)"

Mensenkennis

Het concept van 'De omgekeerde wereld' is bijzonder. De quiz is namelijk vooraf al een keer gespeeld door meer dan veertig BV's. Het zijn de kandidaten die vervolgens moeten inschatten welk bekend gezicht welke antwoorden zou weten. "Mensenkennis is dus eigenlijk nog belangrijker dan algemene kennis", zegt Mathias. "Handig voor kijkers zoals ik, die graag een quiz volgen, maar het antwoord op de vragen niet weten. (lacht) Nu kan iedereen meespelen."

Het is de eerste keer dat Mathias een quiz presenteert. En dat zorgde voor zenuwen. "Ik was echt onzeker toen ik de cafétesten deed", zegt hij. "Het was onwennig zonder Staf ook. Normaal gezien staat hij naast me en spelen we op elkaar in, nu was ik plots een échte presentator. (lacht) Met zulke programma's heb ik echt geen ervaring, daar heb je bepaalde vaardigheden voor nodig. Maar je moet vooral het spel door en door kennen. Het is een beetje zoals wanneer je net je rijbewijs hebt: je weet hoe het moet, maar het duurt even voor je vlot kunt rijden."

Zonder Bart De Pauw

Opmerkelijk: de quiz werd niet gemaakt door het productiehuis van Mathias, Roses Are Blue. Coppens, die met zijn tv-bedrijf nationaal en internationaal scoort met onder meer 'Code van Coppens', 'Down The Road' en 'Durf te vragen', werkte dit keer samen met Koeken Troef!, het productiehuis van Bart De Pauw. "Met Bart zelf heb ik niet samengewerkt, enkel met de ploeg die ook 'Twee tot de zesde macht' maakt", zegt Mathias. "Dat was best spannend, omdat ik voor de eerste keer in jaren niet zelf aan het roer stond van een programma. Maar het is enorm meegevallen. De klik met de ploeg was er meteen. In mijn eigen productiehuis leggen we de lat altijd hoog en ben ik streng, maar deze ploeg zou ik zo verwelkomen bij ons.”

‘De Omgekeerde Wereld’ is om 2140 uur te zien op VTM.

Deze BV’s beantwoordden de vragen vooraf al ‘De omgekeerde wereld’ is er telkens van maandag tot woensdag op VTM. Twee onbekende duo’s nemen het elke aflevering tegen elkaar op en woensdag spelen de twee winnaars van de dagen voordien tegen elkaar. Elke aflevering zijn er vijf BV’s die de quiz vooraf speelden en waarvan de kandidaten de antwoorden moeten inschatten. Vanavond zijn dat Bab Buelens, Jan Peumans, Simon Mignolet en Stephanie en Eddy Planckaert. De winnaars op woensdag keren later nog eens terug om tegen elkaar te strijden voor een extra bedrag van 10.000 euro bovenop hun verdiende prijzengeld.

Volledig scherm Simon Mignolet © VTM

Volledig scherm Bab Buelens © VTM

Volledig scherm Jan Peumans © VTM

Volledig scherm Eddy Planckaert © VTM