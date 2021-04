Neuroloog Erika Peeters uit ‘Topdokters’ helpt patiënten na hersentrauma: “Een arts die verdriet niet toelaat, kan niet werken in ons ziekenhuis”

Al 22 jaar werkt neuroloog Erika Peeters in revalidatieziekenhuis Inkendaal in het Vlaams-Brabantse Vlezenbeek. Ze begeleidt er patiënten die na een ongeval of een hersenbloeding hersenletsel opliepen. We spreken dokter Peeters pal in de paasperiode. In die timing schuilt enige symboliek. Op goede vrijdag stierf Jezus aan het kruis, drie dagen later verrees Hij. Je zou het de spectaculairste revalidatie uit de geschiedenis kunnen noemen. “In mijn werk bestaan echter geen mirakels”, zegt dokter Peeters. “Wakker worden na een zwaar hersenletsel en een coma is niet zoals je in films ziet. Het is nooit plots van niks naar alles.”