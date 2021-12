Netflixreeks ‘Emily in Paris’ alweer onder vuur wegens stereotypering

De Fransen zijn allesbehalve fan van Emily en haar fratsen. Hoewel de reeks een romantische blik moet werpen op de hoofdstad, komt het resultaat eerder beledigend over. “Dit is vast gemaakt door Amerikanen die Frankrijk niet eens kunnen aanduiden op de kaart”, klonk het op Twitter. “Deze reeks heeft letterlijk élk cliché over ons land in beeld gebracht alsof het harde waarheid was.”

Maar de vele clichés waren uiteindelijk niet het ergste. Het zijn de misvormde karaktereigenschappen van de ‘lokale bevolking’ in de show, die de Fransen echt dwarszitten. “Dat we overal afgebeeld worden met een stokbrood onder onze arm, daar kunnen we mee leven. Maar ‘Emily In Paris’ laat uitschijnen dat alle Parijzenaars gemene, luie snobs met Birkin-tassen zijn die steevast uren te laat op hun werk komen en een sigaret opsteken zodra ze uit de fitness stappen... Da’s iets anders. Oh ja, en de rest van hun tijd brengen ze door met het bedriegen van hun vrouw. Dat vinden wij blijkbaar de normaalste zaak van de wereld.”

Petra is een klasgenootje van Emily in de Franse les. Wanneer ze na de uren even met Emily gaat shoppen, dwingt ze die laatste om enkele kledingstukken te stelen. Petra loopt zonder te betalen de winkel uit, alsof ze dat altijd doet. Oleksander Tkachenko, de Oekraïense minister van cultuur, is er niet over te spreken. “In de jaren ‘90 en 2000 werden Oekraïense kerels vooral afgebeeld als gangsters, dat is inmiddels veranderd. Maar in ‘Emily in Paris’ zien we nog steeds een onaanvaardbare karikatuur van een Oekraïense vrouw. Zullen Oekraïners nu zo worden gezien in het buitenland? Als mensen die stelen en alles gratis willen?”