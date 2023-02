Netflixhit Sex/Life keert binnenkort terug (bekijk nu al de eerste stomende beelden)

TV Waarom zit Erik Van Looy met een ooglapje in Nederland­se ‘Slimste Mens’? “Ik moest onmiddel­lijk onder het mes”

Twee deelnames, twee directe overwinningen. Erik Van Looy (60) kon niet beter beginnen aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’ in Nederland. Maar na die tweede aflevering sloeg het noodlot toe. Van Looy moest plots hoogdringend onder het mes. Toch was hij diezelfde avond nog present voor zijn derde deelname, met één dichtgeplakt oog. In dit interview vertelt hij wat er precies is gebeurd en hoe erg hij er aan toe is. “Mijn loge was speciaal ingericht met een ziekenhuisbed.”

