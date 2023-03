Netflixdocu over Lewis Capaldi verschijnt op 5 april: “Een verbazingwekkend portret van de druk die roem op jonge schouders legt”

Celebrities “Dit is té pikant": Pedro Pascal is een fenomeen op ‘latere leeftijd’ en voelt de keerzijde van zijn succes

Hij is nog maar 47, maar in de rangen van Hollywood staat dat bekend als “een acteur op leeftijd”, zo lacht hij er zelf mee. Pedro Pascal is momenteel dé held van uw tv-scherm. Zo zien we hem onder andere in de nieuwe HBO-hit ‘The Last of Us’ en uiteraard in het nieuwste seizoen van ‘The Mandalorian’ op Disney+, als beschermer van de oh-zo-koddige Gorgu (Baby Yoda). De plotse internationale aandacht is fijn, zo zegt hij. “Ik ben de vader van het internet geworden”. Al is er ook een netelige keerzijde van het succes.