Netflix werkt aan ‘Bridgerton' spin-off

TV Kleine Jasmijn brengt samen met Bart Peeters prachtige ode aan overleden mama Lien uit ‘Leef!’

11 mei James Cooke leerde terminaal zieke patiënten kennen in ‘Leef!’, waaronder de immer positieve Lien. Zij was grote fan van Bart Peeters en mocht hem in het programma nog ontmoeten als grote verrassing. Jammer genoeg stierf ze twee dagen later. Haar dochtertje, Jasmijn, wilde Bart echter bedanken voor zijn bezoekje.