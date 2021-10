Netflix voert nieuwe telmethode voor kijkcijfers in na populariteit ‘Squid Game’

Netflix kiest in het vervolg echter voor een betrouwbaarder systeem. In het verleden beschouwde de streamingdienst een programma als ‘bekeken’ als kijkers meer dan twee minuten van een aflevering bekeken. Maar twee minuten van een reeks bekijken betekent natuurlijk niet dat hun klanten de volledige serie hebben gezien én er ook fan van zijn. De cijfers die het bedrijf op de wereld losliet waren in het verleden dus voor interpretatie vatbaar.

In het vervolg zal Netflix over cijfers rapporteren in de vorm van ‘bekeken uren per klant op 28 dagen tijd’. Dat is natuurlijk wél ruim voldoende om een volledige reeks uit te kijken. Binnenkort zullen we dus weten hoeveel toegewijde fans elke reeks heeft. Tenminste, áls Netflix ervoor kiest om cijfers vrij te geven in de eerste plaats. De zender is berucht zuinig met het delen van die informatie, en doet het meestal alleen als een programma uitzonderlijk goed scoort.