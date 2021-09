Netflix verwent fans met eerste beelden van het tweede seizoen van ‘Emily in Paris’ en ‘Bridgerton’

TVHet streamingplatform Netflix heeft zijn fans dit weekend goed in de watten gelegd. Zo kregen we van het platform onder meer de eerste beelden van het nieuwe seizoen van ‘Emily in Paris’ en ‘Bridgerton’ voorgeschoteld. Daarnaast maakte Netflix ook nog de releasedatum voor het nieuwe seizoen van ‘The Crown’ en ‘Tiger King’ bekend.

Fans van ‘Bridgerton’ mogen in het tweede seizoen van de reeks opnieuw heel wat drama verwachten. In de eerste beelden krijgen we alvast een confrontatie tussen Anthony Bridgerton (gespeeld door Jonathan Bailey) en Kate Sharma (gespeeld door Simone Ashley) te zien. “Worden de dames uit Londen verliefd door enkel en alleen een charmante glimlach?”, klinkt het onder meer in de sneak peek. Vervolgens probeert Anthony haar nog om zijn vinger te winden met een gevat antwoord, maar daar blijkt Kate niet zo voor te vinden te zijn. Een releasedatum voor het tweede seizoen van ‘Bridgerton’ is er nog niet. De serie wordt in de loop van 2022 op het streamingplatform verwacht.

Ook goed nieuws voor fans van ‘Emily in Paris’. Het streamingplatform trakteerde ons namelijk op een eerste teaser van het tweede seizoen. Veel geeft deze nog niet prijs, maar Emily en haar vriendinnen hebben duidelijk de tijd van hun leven. Om te kunnen meegenieten met hun avonturen moeten we nog heel even wachten. Het tweede deel van de reeks staat vanaf 22 december integraal op het streamingplatform.

Afgelopen weekend kregen we ook nog een update over het tweede seizoen van ‘Tiger King’ en het vijfde seizoen van ‘The Crown’. Het vervolg op de documentairereeks ‘Tiger King’ is vanaf 17 november te zien op Netflix. Wat we van het tweede deel mogen verwachten, is wel nog niet helemaal duidelijk. Joe Exotic zit momenteel een celstraf van 22 jaar uit, naar verluidt zou hij pas ten vroegste in 2036 vrijkomen. Carole Baskin heeft dan weer al publiekelijk laten weten dat ze niét zal meewerken aan het tweede seizoen van de reeks.

Het vijfde seizoen van ‘The Crown’ heeft ook al een releasedatum gekregen. Al moeten we daar nog iets langer op wachten. Het vijfde en meteen ook het voorlaatste seizoen van de reeks komt in november volgend jaar naar Netflix. In het vijfde deel komen onder meer de huwelijksperikelen van prins Charles en prinses Diana aan bod.

