Netflix verlaagt prijzen in 100 landen

TV Broers Azimi uit ‘The Sky Is The Limit’ pronken met droomwagen van 350.000 euro: “Gedoopt in champagne”

Er zitten 666 paardjes onder de motor. The number of the beast. Lamborghini loste gisteren het eerste exemplaar van de nieuwe ‘Urus Performante’ in de Benelux en die reed quasi blind naar de broers Azimi. Excentrieke zakenmannen, bekend van ‘The Sky Is The Limit’, maar vooral gekend om hun passie voor blitse bolides. “We kochten deze voor 350.000 euro. Maar meteen bood een andere liefhebber ons 430.000 euro voor de wagen”, klinkt het. En daar stopt het niet. Italiaanse meesters sleutelen bij Maserati nu al aan het nieuwste paradepaadje van hun stal en ook bij Ferrari knipoogt nu reeds een droomauto richting Zeeland.