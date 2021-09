Netflix test gratis abonnement in Kenia

TV Een bizarre bekentenis, veel tranen, en de eerste barsten: dit was aflevering 5 van ‘Temptation Island: Love or Leave’

17 september We zijn alweer aanbeland bij aflevering vijf van ‘Temptation Island: Love or Leave’. Intussen zit het eerste vuurkamp - we zullen je nooit vergeten, Lisa - bij de dames erop, mét de nodige emoties bij Donna en Delphine. Vandaag is het in aflevering vijf de beurt aan de heren om beelden te bekijken van hun partners. Spoiler: #dramaisnotacrime is volop van toepassing!