Netflix streamt satirische reeks met Oekraïense president Volodimir Zelenski in de hoofdrol ook in ons land

Volodimir Zelenski ging namelijk van president op tv, naar president in het echte leven. In ‘Servant of the People’, ofwel ‘Dienaar van het volk’ speelt hij een leerkracht geschiedenis die tegen wil en dank president wordt. Laat het nu net de populariteit van de tv-reeks zijn die ervoor zorgde dat hij graag gezien werd door het Oekraïense volk. De serie kwam voor het eerst op de buis in 2015, en in 2019 werd hij ook in het echte leven verkozen tot president van het land.