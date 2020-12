Netflix-serie ‘La casa de papel’ krijgt Koreaanse versie

TV Expliciet liedje op VTM zorgt voor ophef bij Sikh-gemeen­schap: “Wij worden simpelweg uitgela­chen”

30 november De Sikh-gemeenschap in ons land is niet te spreken over de meest recente uitzending van ‘Allerbeste Kijkers’ op VTM. In de aflevering is te zien hoe Natalie Meskens (38) en haar gasten een grofgebekte en explicite tekst zingen op de deuntjes van ‘Ek Onkar’, een reeds bestaand en gekend nummer over het geloof. “Er wordt simpelweg gelachen met andermans godsdienst”, reageren de Sikhs nu ontzet.