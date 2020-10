Netflix-reeks ‘Ratched’ al 48 miljoen keer bekeken

Showbizz ‘Familie’-ac­teur Peter Bulckaen staat nu anders in het leven: “Ik ben veel introver­ter dan vroeger”

18 oktober Peter Bulckaen (55), de acteur die in ‘Familie’ Mathias Moelaert speelt, betwijfelt of het opperste geluk wel bestaat. “Ik heb daar lang over nagedacht”, zegt hij. “Ik kan daar niet zomaar ja of neen op antwoorden. Ik denk wel dat er momenten zijn waarop een mens zich perfect gelukkig voelt. Mij overkomt het alleszins. Maar een kwartier of een uur later kan je je compleet anders voelen; dat geluk lijkt plots weer ver weg. Dat is nu eenmaal het leven hé: ups-and-downs.”