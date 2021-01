Netflix probeert seksscènes ‘Bridgerton’ van pornosites te halen

TV Dramareeks ‘The Serpent’ van regisseur Hans Herbots lovend ontvangen in Groot-Brittannië

13 januari Veelbelovend nieuws voor regisseur Hans Herbots (50). De nieuwe reeks ‘The Serpent’, waarvan hij een van de regisseurs is, blijkt een succes in Groot-Brittanië, waar de reeks op BBC te zien is.