Netflix passeert na coronajaar (onverwacht) grens van 200 miljoen abonnees

In het vierde kwartaal van vorig jaar namen wereldwijd ruim 8,5 miljoen mensen een betaald abonnement op Netflix. Het bedrijf rekende in eerste instantie op ‘slechts’ 6 miljoen nieuwe kijkers. Het jaar 2020 was voor Netflix dan ook het beste jaar ooit. In een jaar tijd kwamen er 36,6 miljoen klanten bij. Het record uit 2018, toen 28,6 miljoen mensen een abonnement afsloten, werd daarmee met gemak gebroken.

“Onze strategie is eenvoudig”, klinkt het in een kwartaalbrief aan de aandeelhouders. “Als we Netflix elke dag kunnen blijven verbeteren, tot genoegen van onze leden, dan kunnen we hun eerste keuze zijn wat betreft streaming. Het voorbije jaar is een bevestiging van die aanpak.” En volgens CEO Reed Hastings is er nog veel groeimarge: “We hebben heel wat abonnees in de Verenigde Staten, maar we willen nog veel meer kijktijd verdienen.” Volgens cijfers heeft ongeveer 60 procent van de huishoudens in Amerika Netflix, maar kijken die huishoudens slechts 10 % van hun schermtijd naar de streamingdienst.