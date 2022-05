Netflix overweegt abonnement met reclame

TV Sven wint het pechsei­zoen van ‘De Mol’: “Dankzij een tip van mijn broer wist ik dat Uma de mol was”

Zondagavond vielen de maskers af in Paleis 12. In een heuse liveshow werden de winnaar en de saboteur van ‘De Mol’ bekendgemaakt. Senne van Showbits sprak met Uma en Sven over hun avontuur. “De finale had er sowieso anders uitgezien mochten er bepaalde kandidaten niet zijn uitgevallen", vertelt Sven. Hij blikt ook terug op het moment dat hij doorhad dat Uma de mol was.

9 mei