Netflix ontkent berichten over zwaargewonden in realitycompetitieserie ‘Squid Game: The Challenge’

TVNetflix heeft een statement gedeeld over de massale kritiek op ‘Squid Game: The Challenge’. De streamingdienst ontkent dat er bij de opnames van de realitycompetitieserie, die gebaseerd is op de populaire Zuid-Koreaanse reeks ‘Squid Game’, ernstige gewonden zijn gevallen. “Alle berichten hierover zijn niet waar”, klinkt het.

‘Squid Game: The Challenge’ wordt momenteel opgenomen in de tv-studio’s in Bedfordshire, in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de eerste opnamedag werd er hetzelfde spel gespeeld als in de originele serie: Red Light, Green Light. Maar op het speelveld zou het echter zo koud geweest zijn, dat de kandidaten onderkoeld raakten. Enkele van hun vertelden eerder aan ‘Daily Mail’ dat er meerdere spelers werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat zou gebeurd zijn vanwege de vrieskou. De temperatuur op de set was naar verluidt amper -3 graden Celsius. “Tijdens het spel Red Light, Green light, moesten we urenlang roerloos stilstaan. Het leek wel een oorlogsgebied. Mensen werden afgevoerd door hulpverleners, maar we konden niets zeggen. Als je sprak, dan lag je eruit. Sommige konden zelfs hun voeten niet bewegen omdat het zo koud was”, vertelde een speler aan de Britse tabloid. Uiteindelijk vroegen sommige mensen toch om hulp. “Ze riepen de arts en werden in een brancard de set afgedragen. Schreeuwend om medicatie vertrokken ze.” De schokkende verklaringen konden rekenen op heel wat kritiek op sociale media.

Maar die getuigenissen kloppen volgens Netflix niet. De streamingdienst verklaart dat er drie mensen ter plaatse behandeld werden, maar er niemand gewond is geraakt. Ook zou er altijd een medisch team aanwezig geweest zijn. “De gezondheid en veiligheid van onze cast en crew staan voorop en we houden ons aan allerlei veiligheidsprocedures”, luidt het statement. “Het was inderdaad erg koud op de set, maar deelnemers waren daarvan op de hoogte en daarop voorbereid. Claims over serieuze verwondingen zijn niet waar.”

Hoogste geldprijs ooit

‘Squid Game: The Challenge’ is volledig gebaseerd op het wereldwijde fenomeen ‘Squid Game’. In de gloednieuwe serie worden maar liefst 456 spelers samengebracht, om te strijden voor de hoogste geldprijs in de geschiedenis van reality-tv: 4,56 miljoen dollar (4,37 miljoen euro). Hun strategie, allianties en karakter worden tot het uiterste getest in een reeks van proeven, die geïnspireerd zijn door de originele serie. Tegenstanders worden geëlimineerd tot er nog één iemand overblijft met het levensveranderende bedrag. In tegenstelling tot ‘Squid Game’ zou de reeks veilig moeten zijn en zouden er geen gewonden mogen vallen.

KIJK. Worden kinderen gewelddadiger door ‘Squid Game’?

LEES OOK: