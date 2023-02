Netflix onthult trailer van ‘Bridgerton’-spin off over Queen Charlotte

TV Niet in ‘Familie’ te zien, maar wel in dit boek verklapt: dit is het geheime ingrediënt van het magische stoofvlees van de Bomma

In ‘Familie’ stond de voorbije weken het lekkerste stoofvlees van de wereld centraal: dat van de Bomma. Of beter: het geheime ingrediënt dat Anna gebruikt om haar gerecht te pimpen en zijn unieke smaak te geven. Louise kreeg het recept ingefluisterd, maar kreeg de onthulling niet te horen. Dat leidde op sociale media tot nogal wat gemor en wrevel. Onnodig, want het geheim werd op een andere manier verklapt.