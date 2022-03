Netflix onthult alle details over F1-wereldtitel van Max Verstappen in ‘Drive to Survive’

TV Nieuwe datingshow ‘The Courtship’ brengt het beste van ‘De Bachelor’ en ‘Bridgerton’ samen

Daten is niet altijd even gemakkelijk, zelfs met Tinder kan je nog wel eens een blauwtje lopen. Daar lijken ze bij NBC iets op te hebben gevonden. Het tv-netwerk lanceerde zondag een gloednieuwe datingshow, waarin de kandidaten zich opnieuw in het Verenigd Koninkrijk van het jaar 1800 bevinden. Een aantal jonge mannen proberen het hart van Nicole Remy te veroveren. Niet door hun sixpacks of door challenges, maar wel door hun ridderlijke charmes en hoffelijkheid.

9 maart