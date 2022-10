Netflix onder vuur voor verfilmen van vermeende affaire van prins Philip in ‘The Crown’

In ‘The Crown' wil Netflix scènes verwerken waarin prins Philip zijn vrouw, koningin Elizabeth, bedriegt met gravin Mountbatten van Birma Penny Knatchbull. Het nieuwe seizoen van de serie verschijnt begin november op het streamingplatform, maar royaltykenners zetten grote vraagtekens bij de verhaallijn. Volgens ‘The Sun’ bevat het nieuwe seizoen intieme scènes tussen de overleden Philip en de dertig jaar jongere gravin. Hij zou zelfs zijn huwelijk met haar bespreken. “Pure onzin”, reageert Dickie Arbiter, voormalig woordvoerder van de Queen. “Het komt slechts enkele weken nadat Queen Elizabeth begraven werd naast prins Philip. Zoiets is wansmakelijk en respectloos. De waarheid is dat Penny heel lang een goede vriendin was van de koninklijke familie. Netflix is gewoon niet geïnteresseerd in de gevoelens van mensen.”