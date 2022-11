Netflix maakt vervolg op omstreden Jeffrey Dahmer-serie

TV Brecht en Dziubi uit ‘Blind getrouwd' maken zich op voor het keuzemo­ment: “Zo raar om weer alleen te slapen”

Het ‘Blind getrouwd’-experiment loopt stilaan op zijn einde: de laatste week samenwonen is ingezet. Bij Brecht en Dziubi is de tijd dan ook aangebroken om hun appartement in Destelbergen leeg te maken en dat zorgt voor nostalgische gevoelens bij Dziubi: “Afscheid nemen van het appartement is wel raar, want dat was thuiskomen bij Brecht na een werkdag. Babbelen, samen koken en napraten over de dag. Het is wel moeilijk om dat achter te laten, en ook Brecht achter te laten en alleen te slapen vannacht. Dat is een heel raar gevoel”, vertelt hij.

7:13