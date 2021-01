Netflix maakt tweede én derde seizoen van populaire ‘Too Hot To Handle’

TV Deze week in ‘Familie’: nieuwe ontwikke­lin­gen rond de diefstal bij Wolf & Bos en grote miserie op komst voor Jan

24 januari Goed en slecht nieuws de komende dagen in ‘Familie’, zoals dat al eens durft gebeuren in de populaire VTM-soap. Nadat Rudi vorige week te horen kreeg dat er kostbaar zijdefluweel uit zijn atelier was gestolen, blijkt nu dat de politie heel erg snel op het spoor is van de inbrekers bij Wolf & Bos. Maar dat kan echter weleens zeer negatieve gevolgen krijgen.