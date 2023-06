Netflix maakt serie van ‘Costa!’: “Het wordt een broeierige, geile zomer”

tv Zeven overlij­dens en drie keer overspel, nooit eerder gebeurde er zoveel in één seizoen van 'Thuis': dat belooft voor finale vrijdag

Het 28ste seizoen van ‘Thuis’ eindigt pas vrijdag, maar het is nu al één van de meest dramatische ooit. Dat is niet alleen het gevoel bij de kijkers, maar dat blijkt ook uit de naakte cijfers. Drie moorden, twee bruiloften en twee explosies: nooit eerder gebeurde er zoveel in één seizoen. En nooit eerder stierven er zoveel personages. Wat vinden de fans daarvan? En was deze stortvloed aan drama eerder uitzonderlijk of is dit de nieuwe trend in soapland?