Netflix maakt releasedatum ‘Bird Box’-vervolg bekend

In 2018 was de Netflixkijker voor het eerst getuige van de gruwelijkheden in de angstaanjagende film ‘Bird Box’. De Amerikaanse actrice Sandra Bullock kroop in de huid van hoofdpersonage Malorie, die probeerde te overleven in het post-apocalyptische landschap van de Verenigde Staten. De wereld werd getroffen door een aanval van een onbekend monster dat mensen aanzette tot zelfmoord. ‘Bird Box’ was maandenlang de best bekeken Netflix Original, en nu - vijf jaar later - trakteert Netflix ons op een prequel.