Netflix maakt docuserie over oud-voetballer David Beckham

TV Duo’s uit tweede seizoen van ‘Vakantie­huis for life’ ontdekken hun chalet én de concurren­tie

‘Vakantiehuis for life’ is terug van weggeweest. Op maandag gaat het tweede seizoen van start op VTM. In de eerste aflevering ontdekken de deelnemende duo’s niet alleen tegen wie ze het moeten opnemen, maar mogen ze ook hun chalet uitkiezen. “Als we aan iets meedoen, dan willen we ook wel winnen.”

10 juli