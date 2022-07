Netflix leert u nu een sekskamer bouwen: dit zijn de meest bizarre realityprogramma’s ooit

TVBent u ook al lange tijd hopeloos op zoek naar tips om een sekskamer te bouwen? Netflix helpt u uit de brand met een nieuwe tv-reeks die simpelweg ‘How To Build A Sex Room’ werd gedoopt. Een ietwat bizar realityconcept, en zo kregen we er de voorbije jaren al veel op ons bord. Van de zoektocht naar de beste spermadonor tot ‘The Hunger Games’ voor kinderen: wij zetten de meest merkwaardige programma’s op een rijtje.

In ‘How To Build A Sex Room’, vanaf vrijdag 8 juli te zien op Netflix, snelt interieurontwerpster Melanie Rose koppels te hulp die een intieme ruimte in hun stulpje willen creëren. “Een plek waar stellen kunnen experimenteren en hun grenzen aftasten”, noemt de vrouw het in de trailer. Van glimmende palen tot een seksschommel en andere pikante speeltjes: alles is mogelijk. “Een sekskamer kan een echt kunstwerk zijn”, vervolgt Rose. “Een fantasie die werkelijkheid wordt. Kort gezegd, alles waar m’n cliënten van dromen.” De reacties op sociale media zijn echter eerder lauw. “Wat gaan ze in godsnaam nog allemaal uitvinden?”, vragen veel twitteraars zich af.

Ook deze realityformats deden vooral wenkbrauwen fronsen:

‘I Wanna Marry Harry’: daten met koninklijke lookalike

In 2014 was Meghan Markle nog gewoon die actrice uit ‘Suits’ en prins Harry één van de meest begeerlijke vrijgezellen van Groot-Brittannië. Dat de royal zo populair was bij het vrouwelijke geslacht, was ook de omroep Fox opgevallen, waarop de zender er dan maar een datingshow rond bedacht. In het groots aangekondigde ‘I Wanna Marry Harry’ dongen twaalf vrouwen naar de hand van de prins. Of dat dachten ze toch, want uiteraard ging de Brit niet echt op tv op zoek naar de ware, de Queen zou wellicht een hartstilstand gekregen hebben. In werkelijkheid trokken de dames op date met de doodnormale Matt Hicks, die zich voordeed als de prins. Pas aan het einde van de rit onthulde de man - die een uitgebreide stoomcursus ‘prins-zijn’ kreeg - zijn ware identiteit.

‘Sexy Beasts’: ‘The Masked Singer’ zonder muziek

Dat goeie looks overrated zijn, probeerden ze op BBC aan te tonen in ‘Sexy Beasts’, een soort van ‘The Masked Singer’, maar dan zonder straffe zangpartijen. De singles leerden elkaar kennen, terwijl ze vermomd waren als alien, duivel of monster. Pas als er een goeie klik was, mochten de maskers af. De show was amper één jaar te zien, maar intussen raakte het nieuws bekend dat Netflix binnenkort een ‘reboot’ zal uitzenden. Daar zal het wereldwijde succes van ‘The Masked Singer’ ongetwijfeld voor iets tussen zitten.

‘Labor of Love’: op zoek naar meest geschikte spermadonor

Het idee van de Fox-realityreeks ‘Labor of Love’ is weinig romantisch. De 41-jarige Kristy Katzmann gaat daarin niet zozeer op zoek naar de prins op het witte paard, maar wel naar het meest geschikte zaad. De vrouw wil namelijk de perfecte spermadonor vinden om eindelijk mama te kunnen worden en een gezin te stichten. In de eerste aflevering vindt dan ook geen gezellig afspraakje plaats, maar moeten de potentiële papa’s meteen een staaltje sperma afstaan voor analyse. “Je had geen tijd om te wennen. Je ontmoet een prachtige vrouw, en meteen daarna is het tijd voor spermamonsters”, aldus één van de kandidaten.

‘Who’s Your Daddy?’: een dubieuze zoektocht naar papalief

In 2005 kwam de Amerikaanse zender Fox met alweer een nieuw format op de proppen. In ‘Who’s Your Daddy?’ moest een jonge vrouw, die bij de geboorte werd opgegeven voor adoptie, naar haar biologische vader zoeken uit een groep van 25 mannen. Als de dame op het einde van de rit haar paps correct kon aanduiden, kreeg ze 100.000 dollar. Koos ze de verkeerde man, dan ging die kandidaat met het geld naar huis. De opzet van de show verontwaardigde niet alleen de kijkers, ook verschillende organisaties voor adoptierechten klaagden het programma aan. “Deze serie gebruikt een zeer persoonlijke en belangrijke ervaring om er een spektakel van te maken dat draait rond geldklopperij. Het is compleet verachtelijk”, reageerde The Donaldson Adoption Institute. Na de controverse van de eerste aflevering liet Fox na een intern onderzoek weten de rest van het seizoen voor onbepaalde tijd op te schorten.

‘Kid Nation’: brandwonden en een gebroken arm

Voor ‘The Hunger Games’ op de wereld werd losgelaten, was er ‘Kid Nation’. In 2007 zond de Amerikaanse zender CBS de realityreeks uit, waarin meer dan 40 pagadders tussen de 8 en 15 jaar oud in een spookstadje in de woestijn werden gedropt om er een nieuwe samenleving op te bouwen. De bedoeling van de show was het publiek bij te leren over sociale experimenten, maar dat liep compleet uit de hand. Kijkers kregen levensgevaarlijke taferelen te zien. Tijdens de show dronk een kind per ongeluk bleekwater, een ander brak een arm en nog een ander liep ernstige brandwonden op door heet vet. De situatie liep zodanig uit de hand dat de ouders van de kinderen een open brief schreven om de show een halt toe te roepen. Er kwam een heuse mediastorm op gang, waarna CBS de reeks van de buis haalde.

‘Herken de homo’: undercover in Mexicoooooo!

In het Amerikaanse ‘Playing it straight’ kreeg Jackie in 2004 de opdracht om de ware liefde te vinden tussen veertien knappe mannen. Met de helft van het gezelschap kon de dame echter niet veel aanvangen: zij deelden het bed liever met een man. Aan Jackie om de hetero’s van de homo’s te onderscheiden. Indien ze erin slaagde om aan het einde van de rit met een heteroseksuele kerel over te blijven, kreeg ze een mooie geldprijs mee naar huis. Na amper drie afleveringen werd het tenenkrullende format afgevoerd en toch toonde het buitenland interesse. Zo maakten onze noorderburen een eigen versie, die naar de verschrikkelijke titel ‘Herken de homo’ luisterde. De begingeneriek toonde een dozijn potige kerels die als stoere cowboys op paarden galoppeerden. Intussen zong de voice-over: “Herken de homo, in Mexicoooooooo”. Een trauma waar wij nog steeds van moeten bekomen.

‘There’s Something About Miriam’: pijnlijk dieptepunt met een juridisch staartje

Volledig scherm Miriam Rivera in 'There's Something About Miriam'. © rv

Als u dacht dat ‘Herken de homo’ het meest enerverende realityformat uit 2004 was, hebt u het bij het verkeerde eind. De ontknoping van het Amerikaanse ‘There’s Something About Miriam’ staat nu nog steeds te boek als een van de meest choquerende tv-momenten ooit. Zes hunks probeerden daarin het hart van de knappe Mexicaanse Miriam Rivera te veroveren. In de finale aflevering koos ze haar favoriete man, al moest ze die wel nog iets opbiechten. “Ik ben geboren als een man”, klonk de ontboezeming. De afvallers barstten in lachen uit, de winnaar zelf was furieus. Enkele deelnemers klaagden de zender zelfs aan voor de rechter - uiteindelijk werd de zaak in der minne geregeld. Vooral de reacties van de mannen zorgden voor een golf van verontwaardiging bij LGBTQ+-organisaties. “Een serieuze stap terug in de tijd”, noemden zij het programma.

‘Born In The Wild’: bevallen voor gevorderden

Alsof bevallen nog niet zwaar genoeg is, volgt ‘Born In The Wild’ enkele zwangere vrouwen die de uitdaging aangaan om in de wilde natuur nieuw leven te schenken. Zonder hulp van dokters of vroedvrouwen zetten de mama’s in wording hun kersverse spruit op de wereld. Onverantwoord volgens critici, en daarom werd de show na het eerste seizoen in 2015 stopgezet. Of de in de wildernis geboren baby’s ook vandaag de dag het liefst in de natuur vertoeven, is niet geweten.

‘Olivier De Rijke’: een streep door de bankrekening

Liegen en bedriegen blijft een constante in realityland, ook bij onze eigen VTM. De zender pakte in 2003 uit met ‘Olivier De Rijke’, een Vlaamse variant van ‘Joe Millionaire’. De 25-jarige Olivier Bertels leidde vijftien vrijgezelle dames om de tuin en deed hen geloven dat hij miljoenen euro’s en een kasteel had geërfd van een overleden familielid. In werkelijkheid was de blonde adonis een arbeider en zag z’n bankrekening er iets minder gespijsd uit. Een relatie hield Bertels aan het programma niet over, maar nadien vond hij wel de liefde - zonder leugens uit z'n mouw te schudden, mogen we hopen.

‘Candy Or Not Candy’: niet voor gevoelige tanden

Sommige formats zijn dan weer poepsimpel. In het Japanse ‘Candy Or Not Candy’ kregen de kandidaten een een eenvoudige vraag voorgeschoteld: is dit voorwerp van snoep gemaakt of niet? Nadien mochten ze hun antwoord proefondervindelijk testen, met vaak hilarische taferelen - en pijnlijke tanden - tot gevolg.

