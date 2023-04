Netflix lanceert trailer van ‘The Witcher’, seizoen 3: het laatste waarin Henry Cavill nog te zien is

TV In het spoor van ‘Dertigers’: op deze plekken kan je zélf de locaties uit de reeks ontdekken

Deze week was de Eén-reeks ‘Dertigers’ al aan de laatste aflevering van het nieuwe seizoen toe. Maar voor wie fan is van de amoureuze perikelen van Jonas, Laura en co is er goed nieuws. De reeks maakt immers geen gebruik van een tv-studio vol decors, maar van bestaande huizen en plekken in de rand rond Brussel. Met andere woorden: je kan die plekken zelf gaan bezoeken tijdens een gezellige wandeling of fietstocht. Wij verklappen waar de fietsenwinkel van Sami of de koffiebar van Ada ligt, en zelfs de locatie van het huisje in de Provence.