Netflix lanceert trailer en releasedatum tweede seizoen ‘Lupin’

Markeer alvast 11 juni in je agenda, want vanaf dan kunnen we kijken naar nieuwe afleveringen van ‘Lupin’. In het nieuwe seizoen heeft de drang tot wraak op Hubert Pellegrini Assane’s familie letterlijk uit elkaar gerukt. Assane, gespeeld door Omar Sy, staat met zijn rug tegen de muur. De enige uitweg is een nieuw plan verzinnen, ook al brengt hij daarmee zijn eigen leven in gevaar.