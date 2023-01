Netflix krijgt er veel meer klanten bij dan verwacht

Netflix heeft in het vierde kwartaal veel meer gebruikers aangetrokken dan verwacht. De Amerikaanse streamingdienst profiteerde onder meer van de populaire horrorkomedie ‘Wednesday’, documentaireserie ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ en de docureeks ‘Harry & Meghan’. Volgens Netflix kwamen er in de afgelopen periode bijna 7,7 miljoen nieuwe klanten bij, wat fors meer is dan de 4,5 miljoen die het bedrijf zelf had voorspeld.

Verder werd bekend dat medeoprichter Reed Hastings zijn functie van medebestuursvoorzitter opgeeft. De dagelijkse leiding van Netflix komt nu in handen van Greg Peters en Ted Sarandos. Hastings wordt voorzitter van het bedrijf. “In de laatste twee en een half jaar heb ik het management van Netflix almaar meer aan hen gedelegeerd”, aldus de topman, die meer dan twintig jaar aan het hoofd stond van Netflix.

“Ik zal Greg en Ted helpen en, zoals iedere goede voorzitter, een brug zijn tussen de raad van bestuur en onze co-CEO’s”, aldus de 62-jarige Hastings. “Ik zal ook meer tijd spenderen aan filantropie en er zeer gericht op blijven dat het Netflix-aandeel goed presteert.”

In totaal hadden aan het einde van vorig jaar 231 miljoen mensen een abonnement bij het streamingplatform. In het derde kwartaal zag Netflix het aantal abonnees ook al toenemen, met 2,4 miljoen. Toen trok het in het Californische Los Gatos gevestigde bedrijf meer klanten dankzij onder meer een nieuw seizoen van de populaire horrorserie ‘Stranger Things’.

De omzet bedroeg in het afgelopen kwartaal 7,9 miljard dollar, omgerekend 7,3 miljard euro. Dat is een stijging van 2 procent vergeleken met een jaar eerder. Er werd een nettowinst behaald van 55 miljoen dollar.

In de eerste twee kwartalen van 2022 zag Netflix het aantal klanten nog dalen. Tijdens de coronapandemie kende Netflix een zeer sterke groei omdat mensen tijdens de lockdowns aan huis waren gekluisterd en naar vertier zochten. Maar na de heropening van de maatschappij gingen mensen weer meer de deur uit en werden veel abonnementen opgezegd. Het platform heeft bovendien ook te kampen met concurrentie van bijvoorbeeld Disney+, HBO Max en Amazon Prime.

Goedkopere versie

Om meer klanten te lokken kwam Netflix in november in twaalf landen met een goedkopere videodienst waarbij advertenties zijn te zien. In België is die dienst nog niet beschikbaar. Daarnaast werkt Netflix aan maatregelen rond het delen van wachtwoorden aan mensen buiten het eigen huishouden. Netflix-abonnees die hun wachtwoord delen kunnen tegen betaling een aparte account aanmaken voor degenen die meekijken.

In een toelichting zei Netflix dat 2022 een lastig jaar was met een moeilijk begin maar een positieve finish. De cijfers vielen goed bij beleggers op Wall Street, want in de handel nabeurs ging het aandeel Netflix flink omhoog.