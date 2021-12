Netflix komt met eigen nieuwsplatform ‘Tudum’

TV RECENSIE. ‘Harlem’: “‘Sex and the Ci­ty’-doorslagje met een eigen stem”

Vier succesvolle en stijlvolle vriendinnen die seks, liefde en vriendschap bestieren in New York. Het klinkt als de synopsis van ‘Sex and the City’, zij het met een uitsluitend zwarte cast, Whoopi Goldberg in een terugkerende rol en gesitueerd in het cultuurmekka van New York. Of ‘Harlem’ op Prime Video meer dan een amuse-bouche voor de SATC-reboot kan zijn die deze maand op Streamz verschijnt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

8 december