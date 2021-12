Netflix komt met driedelige docu over ‘Tiger King’-gezicht Doc Antle

De carrière van ‘Tiger King’-gezicht Doc Antle heeft altijd in het teken gestaan van theatraal amusement en dat leverde hem een hele reeks bewonderaars op. Maar onder zijn excentrieke façade schuilt er een roofdier dat veel gevaarlijker is dan zijn geliefde katachtigen én een man die duisterder is dan al zijn ‘Tiger King’-tegenhangers. In ‘Tiger King: The Doc Antle Story’ krijgen we in drie afleveringen een correct beeld van één van Amerika’s beruchtste figuren. In reeks komen verschillende getuigen aan bod die hem, met hun verontrustende verhalen over misbruik en intimidatie, aan de top van de voedselketen plaatsen.