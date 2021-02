Netflix-hits ‘Bridgerton’ en ‘The Crown’ moeten vechten om dezelfde filmlocaties: “Er is maar een klein aantal villa’s in Engeland dat geschikt is”

TVFans van historische drama’s kunnen meer dan ooit hun hartje ophalen bij Netflix. ‘The Crown’ en ‘Bridgerton’ - het ene al wat realistischer dan het andere - zijn twee van de meest succesvolle programma’s op de streamingzender. Er is alleen één klein probleempje in verband met de opnames voor komende seizoenen: beide shows hebben dezelfde locaties nodig om te filmen. En dat gaat natuurlijk niet zomaar.

Zowel ‘The Crown' als ‘Bridgerton’ spelen zich af in het Londense. Hoewel ‘Bridgerton’ zich situeert in de jaren 1813 en ‘The Crown’ richting de jaren 1990 gaat, zitten ze toch in elkaars vaarwater wat filmlocaties betreft. Jammer genoeg zou dat ervoor kunnen zorgen dat één van de shows, of zelfs beide programma’s, met vertraging te maken krijgen.

Het gaat onder andere over het Somerley Estate in Hampshire en Wilton House in Wiltshire. In ‘The Crown’ wordt het Somerley Estate omgetoverd tot Highgrove, het persoonlijke domein van prins Charles. In ‘Bridgerton’ werd het dan weer gebruikt als Somerset House.

Volledig scherm Het Somerley Estate is een gewilde trouwlocatie. © Somerley.com

Wilton House zien we in ‘The Crown’ als het imposante Buckingham Palace. In ‘Bridgerton’ werd het afgebeeld als het huis van Daphne Bridgerton en de charmante Duke of Hastings, na hun huwelijk.

Andere gegeerde locaties zijn het Ranger’s House in Greenwich, Castle Howard in Yorkshire en North Mymms Park in Hatfield.

Strakke planning

“Gezien de gelijkaardige setting was het slechts een kwestie van tijd voor ‘The Crown’ en ‘Bridgerton’ elkaar in de weg zouden gaan lopen”, zegt een insider. “Maar gezien er al zoveel programma’s vertraging hebben opgelopen vanwege de coronacrisis is Netflix vastberaden om deze twee pareltjes zo snel mogelijk af te hebben. Het laatste wat ze willen is nóg meer uitstel. De opnames zullen dus vragen om een strakke planning, waarbij de twee shows elkaar afwisselen op bepaalde locaties. De crew zal ook strikte richtlijnen krijgen over de periode waarin ze mogen filmen op één locatie.”

Het zal echter niet simpel worden om die planning te maken. “Er zijn slechts een beperkt aantal oude huizen en villa’s die geschikt zijn om ‘The Crown’ en ‘Bridgerton’ te filmen. Bovendien waren enkele locaties al te zien in vorige seizoenen, en moeten ze opnieuw gebruikt worden voor de continuïteit. De productiehuizen van Netflix zullen er dus serieus het hoofd over moeten breken.”

Fans hoeven zich echter niet al te veel zorgen te maken. ‘Bridgerton’ was het best scorende Netflix-programma tot nu toe, en ook het laatste seizoen van ‘The Crown’ was kort na de release één van de best bekeken programma’s ter wereld. “De shows zullen sowieso allebei gemaakt worden. Hun bestaansrecht is niet in gevaar. De vraag is niet of, maar wanneer we ze op ons scherm mogen verwachten.”

