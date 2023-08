Netflix gunt fans eerste blik in vierde én laatste seizoen van ‘Sex Education’

Na de sluiting van Moordale Secondary maken Otis en Eric zich in het vierde seizoen klaar voor een nieuwe uitdaging op Cavendish Sixth Form College. Eric doet er alles aan om niet opnieuw de loser van de school te worden, terwijl Otis zich bezighoudt met het opzetten van zijn nieuwe ‘sekskliniek’. Ondertussen zien we ook Maeve in de VS, waar ze les volgt aan de prestigieuze Wallace University. Otis mist haar natuurlijk, maar moet het hoofd erbij houden want naast baas van zijn nieuwe kliniek, is hij nu ook grote broer geworden.