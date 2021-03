Netflix experimenteert met waarschuwing om gedeelde accounts tegen te gaan

Toestemming

“Deze test moet ervoor zorgen dat mensen die Netflix-accounts gebruiken, hiervoor de toestemming hebben”, laat een woordvoerder van Netflix weten aan The Verge. Het lijkt dus vooral te gaan om mensen die zonder toestemming de account van een ander gebruiken, want anders is die verificatiecode natuurlijk snel opgevraagd. Of het delen van accounts ingaat tegen de servicevoorwaarden, is niet helemaal duidelijk. In de voorwaarden staat dat de account “niet gedeeld mag worden met individuen buiten je huishouden." Maar of daarmee effectief een fysiek huishouden bedoeld wordt, is niet duidelijk. Want wat dan met families wiens kinderen op kot zitten, maar die wel gebruik willen maken van de gedeelde Netflix-account van de familie? Bij Netflix zijn ze zich daarvan bewust. In 2016 vertelde CEO Reed Hastings nog: “Je moet ermee leren leven dat paswoorden gedeeld worden. Dat gebeurt zo vaak op een legitieme manier, wanneer je het bijvoorbeeld deelt met je echtgenoot en je kinderen. Er is dus geen duidelijke lijn, en het gaat prima zoals het nu is."