Netflix en Microsoft werken samen aan abonnement met reclame

TV Sammy Neyrinck maakt Tour-reportages, maar kijkt uit naar stapje hoger: “Ik heb meer in mijn mars”

“Ik heb meer in mijn mars dan ik nu laat zien’”, zegt Sammy Neyrinck (45), uitgerekend nu hij voor ‘Vive le Vélo’ avond na avond weer heerlijke reportages maakt over wat er in de kantlijn van de Ronde van Frankrijk gebeurt. “Het is puzzelen en schaken. Met minder geld bij de VRT. Ook dat is niks nieuws, maar aan kwaliteit hangt een prijskaartje. Zoals aan alles in het leven.”

8 juli