Netflix dupe van groot succes ‘Squid Game’: internetprovider klaagt streamingsdienst aan

Netflix is beschikbaar in 190 landen, maar van slechts 83 daarvan kennen we de top 10 van meest bekeken series en films. Voor het eerst heeft nu een reeks in alle 83 landen op de eerste plaats gestaan. Vrijdag stond ‘Squid Game’ namelijk ook even op de eerste plaats in India. Ondertussen is de reeks wel al een beetje teruggevallen, en moet ‘Squid Game’ genoegen nemen met een tweede plek in Vietnam, Thailand, Turkije, Indonesië en Denemarken. Ook in Zuid-Korea is de populariteit echt ongezien. Op YouTube na is Netflix nu de grootste generator van dataverkeer in het Aziatische land. Maar in tegenstelling tot andere grote spelers als Amazon, Apple en Facebook betaalt Netflix (YouTube evenmin) niet om het netwerk te gebruiken. En daar wil provider SK Broadband nu verandering in brengen - via de rechtbank.